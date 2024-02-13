房價居高不下，北漂生活不容易，一名男網友分享，他今年25歲，月薪45000元，北漂工作2年只存了20萬，很糾結要不要回去南部老家工作、生活，也很好奇大家都是怎麼存到第一桶金的，引起網友討論，不少人表示，北漂薪水這樣，2年存20萬已經很強了。

一名男網友近日在Dcard上分享，他今年25歲北漂工作，每月薪水45000元，扣掉勞健保、房租、水電費、交通費、伙食費以及生活娛樂費，每個月最多只能存1萬，而且這還是在省錢不吃昂貴聚餐的前提下，才能夠做到。

男網友表示，他努力工作存了2年才勉強有20萬的存款，但是看到一堆網友剛出社會就順利存到第一桶金100萬，讓他很好奇是不是一定要斜槓，才有機會可以存到那麼多錢，也很好奇如果回南部工作，是否能存更多錢，或是過得更有生活品質。

貼文引起網友討論，2年存20萬已經超強，「25歲能拿4萬5已經贏很多人了，在北漂租房的情況下真的很難存到錢，還能存1萬」、「剛出社會就100萬只有2種可能，不是大學時期就瘋狂打工，就是靠爸靠媽的寶寶們」、「就算回南部，你現在存款頂多變30多萬，還是會發文懷疑是不是自己的問題」、「北漂仔有房租都不能存多快，你已經很強」、「出社會才知道投對胎很重要」。