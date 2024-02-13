台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼執行長趙安吉（Angela Chao）驚傳上周末車禍身亡，享年50歲。她的父親趙錫成高齡96歲，年輕時英文不好又沒錢，卻獨自勇闖美國，花了5年時間半工半讀完成MBA，之後創辦福茂航運，如今已成為美國最大華人海運公司，趙錫成被封為「旅美華人船王」，還教出六位念長春藤名校的女兒，成為美國最傳奇的華人家族。

綜合媒體報導，趙錫成1927年上海出生，1949年從上海交大航海科畢業，之後至遠洋商船天平輪上實習，因國共內戰，貨船無法返回上海，他與叔叔一家來到台灣。他繼續在商船工作，逐步由三副、二副晉升至大副。

趙錫成靠自己努力打拚，29歲就當上台灣最年輕的遠洋輪船長，1958年，他30歲考上台灣甲種船長特考狀元，之後憑著優異成績赴美留學深造。在美國念MBA時，為了籌措生活費與學費，在餐館打工端盤子，後來一位教授引薦他進入招商局駐美代表處工作。

1964年，趙錫成取得美國聖約翰大學工商管理碩士，並創辦福茂航運。趙錫成表示，他一生不怕困難，更多困難帶來更多機會，他抓住每 個機會，挑戰更高目標：「沒有遭遇失敗是很悲慘的事，你會失去動 力、缺乏激勵，更沒有機會反思。」

福茂集團是美國最大華人海運公司，向干散貨運輸行業的公司出租船隻，船隊包括世界上最大的「海岬型」散貨船，著重在「環保運營」。主要業務包括國際航運、金融以及國際貿易。趙錫成家族被稱為美國最傳奇的華人家族，外界估身家高達上百億。

趙錫成最感到驕傲的是，6個女兒都是美國長春藤名校畢業，其中4個讀哈佛。70歲大女兒趙小蘭曾任運輸部長、勞工部長，也是美國首位華裔女性部長。

趙安吉於1974年出生，是趙錫成6個女兒中年紀最小的，她畢業於哈佛大學，獲得經濟學學士學位。趙安吉曾在摩根士丹利美邦公司（Morgan Stanley Smith Barney）工作，1996年加入福茂集團，2018年接下父親的棒子，成為集團領導人。

對於小女兒趙安吉意外驟逝，父親趙錫成表示，「這是整個家族從沒預料過的事，我們感到悲痛萬分」。

福茂集團也指出，「趙安吉是一名令人敬畏的管理人及業界領袖，也是一名令人自豪又慈愛的女兒、姊妹、阿姨、妻子和母親。我們將深深懷念她，對於從事航運、慈善和藝術的女性來說，她留下開創性的領袖資產。」她的離世不僅是趙家人心中莫大的悲痛，更是亞裔社區的一大損失。