2025亞洲盃資格賽2月22日中華隊要在主場台北和平籃球館迎戰紐西蘭，期待年後「開工大吉」，一舉旗開得勝。

本屆亞洲盃資格賽與賽24隊先分成6組進行小組賽，中華隊分屬B組，同組另有香港、菲律賓及紐西蘭，進行3階段主客場制，每階段每支隊分別進行2場對戰，分組前二直接晉級會內賽，分組第三名參加外卡賽，共六隊爭取外卡前四名進入會內賽。這場中華、紐西蘭賽事為亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事，依抽籤結果，中華隊在2月22日進行主場第一場賽事對戰紐西蘭，2月25日將移師菲律賓進行客場賽事。

這次中華隊24人大名單由包括大陸CBA、台灣T1聯盟、PLG、SBL及UBA等好手，本階段賽事有15名選手，已經從2月5日展開集訓，其中包括劉錚、阿巴西、林俊吉、張家禾及游艾喆等球員，經過農曆春節年假短暫休息後，13日再度展開緊鑼密鼓的集訓，總教練由杭州亞運中華男籃代表隊教頭桑茂森繼續領軍，義大利外教圖奇(Gianluca Tucci)擔任本階段中華隊技術顧問。

教育部體育署表示，賽事預計於農曆年後由年代售票系統開放售票，最低票價為500元，詳細售票資訊可留意中華民國籃球協會粉絲專頁，期待球迷拿出最大的熱情、發揮台式應援，2月22日進場幫中華隊加油，捍衛主場贏得首勝，無法到場的球迷，也可以透過愛爾達體育台的轉播服務欣賞賽事。