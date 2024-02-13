桃園市長張善政今與妻子張琦雅一同前往楊梅區訪視私立育德兒童之家，關心孩子們的生活狀況，並和院童一起寫春聯、跳舞互動，場面氣氛溫馨。日前才發生車禍送醫治療的張琦雅，今則帶著護頸現身，氣色非常好。張善政說，他們的小孩過年在國外，今是「市長爸爸、市長媽媽」一起來抱抱小朋友，歡樂過新年。

財團法人桃園市私立育德兒童之家創立於2009年，創辦人李得記、葉玉琴夫婦發揮過去從事幼托工作及參與家扶中心認養志工超過20年經驗，收容家庭發生重大變故、無親可依或其他家庭功能失調的兒童，提供小家庭式照顧。

張善政與張琦雅夫婦繼去年過年到此訪視，今年大年初四也再度前往，與孩童們歡樂互動，並逐一發送新春禮物及紅包福袋，祝福孩子們新年快樂，孩子們則回贈自己書寫的春聯及畫作，現場氣氛十分溫馨。

桃園市長張善政13日與妻子張琦雅一同前往楊梅區訪視私立育德兒童之家，與孩子們互動歡樂過新年。（蔡明亘攝）

張善政說自己是「市長爸爸」和「市長媽媽」一起來向小朋友祝福新年快樂，小朋友也大聲回說「市長爸爸、市長媽媽好」。張善政說，他們過年想抱抱孩子，但是他們的小孩在國外抱不到，來育德抱抱小朋友們最好，更說「你們都是我們的小孩子」，來這裡非常高興，祝福大家新年快樂。

張善政也期盼社會上的善心人士在與家人團圓之際，也能多多照顧需要協助的人，奉獻能力所及讓孩子們都能平安順利長大，減輕兒童之家的負擔。

社會局表示，育德兒童之家創辦人李得記與葉玉琴伉儷篳路藍縷，一路將許多孩子拉拔長大，迄今照顧超過上百位的孩子，透過過往專業的幼托經驗，無私奉獻轉型照顧桃園的孩子們，持續提供給孩子們最好的環境。