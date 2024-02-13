今（13日）為大年初四春節連假倒數第2天，上午9時起國5北返車潮逐漸湧現，雪隧平均時速約40公里，主線回堵約5公里，北上各匝道路段也排起長長車龍。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（13日）為大年初四春節連假倒數第2天，上午9時起國5北返車潮逐漸湧現，雪隧平均時速約40公里，主線回堵約5公里，北上各匝道路段也排起長長車龍，午後壅塞狀況更為嚴重，預估深夜才會緩解。另蘇花路廊北上花蓮往宜蘭方向，公路局東區養護工程分局預估今日車多壅塞，預計持續至翌日2時。

宜蘭縣警察局交通隊指出，昨日白天國5已出現首波北返車潮，直至今日凌晨4時許才恢復順暢；今日上午9時起國5北返車潮逐漸湧現，雪隧平均時速約40公里，宜蘭到頭城段數度紫爆，主線回堵約5公里，北上各匝道入口排隊車潮約1.5至2公里，縣道191的車龍更是動彈不得。

交通部公路局表示，截至下午3時止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流量為5832輛，北上為11621輛，自上午9起北上車流湧現，每小時車流量達1000至1100輛，目前蘇花路廊北上車多壅塞，預計車多情形將持續至清晨2時，呼籲用路人儘量選擇離峰時段行駛；預估蘇花路廊北上車流量仍有約11000輛通行需求。

國5北向部分，公路局東分局預估，宜蘭到坪林路段與昨日差不多，恐雍塞到隔日凌晨3時許，已開啟各匝道儀控；另下午1時到6時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向各入口高乘載管制；及單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路等措施。

交通隊提醒用路人，今日上午11時至晚上8時蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行、蘇花改雙向路肩開放大客車行駛。東分局預估明日初五北向仍有車多現象，以收假北返旅次為主，預估北上全日交通量約20000輛次／日，車多壅塞時段為上午10時至晚上11時。