大年初四是傳統民俗的接神日，基隆護國城隍廟依照傳統習俗，在年初四下午2時進行接神科儀。基隆市副市長邱佩琳也在城隍廟上香為市民祈福，並分發城隍廟的轉運金幣及紅包給現場的民眾。

基隆護國城隍廟13日下午進行接神科儀，包括邱佩琳、民政局長張淵翔、警察局長翁群能等人都共同出席祈福。邱佩琳表示，13日正好有大型郵輪靠港，除了基隆民眾外，也吸引了不少外國遊客，非常開心能夠發送開運紅包及轉運金幣給民眾，希望基隆今年可以愈來愈好。

13日大年初四，基隆護國城隍廟舉行迎神科儀，科儀結束後，由基隆市副市長邱佩琳（前右2）發放開運紅包給現場的民眾。（張志康攝）

廟方表示，大年初四是民間習俗的「接神日」，眾神下凡「開工」，護國城隍廟13日下午，依照傳統科儀式，迎接城隍爺、財神爺等神明開工，替人們分憂解厄，保佑平安，儀式完成後就發放龍年錢幣，給民眾添財運。

現場要領取城隍廟轉運金幣的整個隊伍，幾乎整整繞了城隍廟一整圈，從忠一路的城隍廟前，一直延伸到孝三路，長達800公尺。領到轉運金幣的民眾，則是進入廟內在城隍爺大香爐過火，象徵與城隍爺結緣，獲得城隍的庇蔭。

因為正好有郵輪靠港，城隍廟熱鬧的科儀聲浪，也吸引不少外國遊客的目光，雖然不是很確定發生什麼事情，但看到了身著財神服裝的廟方人員在現場陪同邱佩琳發放轉運錢幣，也紛紛在現場圍觀拍照。

基隆市議長童子瑋13日上午也到中山區大竿林代天宮上香祈福，並在現場發放基隆市議會的開運紅包。童子瑋說，代天宮後方的臥虎山上，廟方種植了不同種類的櫻花林，近期正是櫻花林陸續開放的時節，也成為中山區大竿林一帶的景點，不少民眾也會趁著新年期間到廟宇上香之際，走逛櫻花林賞花。