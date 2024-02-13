今(13日)是農曆大年初四，不少人都把握僅剩的假期，出門拜年、走春。台北市副市長李四川也在臉書有感而發，提起前警政廳長王一飛送給他的書《菊殘猶有傲霜枝》，希望大家把握今日，珍惜健康最重要。

李四川今在臉書發文，「新年至今成習惯，舊曆畢竟不尋常」，又一年了，讓他想起王一飛廳長送給他的書《菊殘猶有傲霜枝》，這是王廳長寫給退警的信而集成書，第36封信中除了向退警拜年，也感慨人類已進太空，但也無法抓住時間，說明光陰一去不復還。

李四川提到，信中還簡要的敘述陰曆的由來，陰曆最早使用的是希臘人，以月球為標準，月球繞地球一周為一月，跟陽曆差十天又21小時，所以每三年就閏一月，我國採用陰曆最久。也讓我們知道陰曆的算法。

李四川也感慨說，這幾天收到很多過年的祝賀辭，也給很多好友拜年，王廳長也提醒「人生不滿百，常懷千歲憂」，把握今日，珍惜健康最重要。祝大家龍年平安健康。分享王廳長的書，也追念這位他尊敬的長輩。

王一飛曾任內政部消防署首任署長、臺灣省政府警政廳唯一的廳長，是少數從一線一星基層員警晉升到警政高層的人物。1995年出任消防署首任署長，1996年轉任台灣省警務處處長，1997年警務處升格為警政廳，職銜改為臺灣省政府警政廳廳長，1999年7月1日臺灣省精省，提前退休，於2021年10月因病去世。