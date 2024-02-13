中台灣元宵燈會將於16日登場，民政局打造的主題燈區「Party 龍」將有系列活動鬧元宵。(台中市府提供)

為期10天的中台灣元宵燈會2月16日將登場，台中市府在水湳中央公園打造長達76米長、結合發光立方體表演的水上巨龍主燈，另有8大主題燈區，強調讓人看了還想再看，其中由民政局首創集結29行政區特色燈組的「Party 龍」燈區就位在凱旋路側，活動期間除有精彩派對系列表演，還有限量好禮放送。

民政局長吳世瑋指出，專屬燈會派對「Party 龍」燈區可以找到各行政區的代表燈組，其中包含角色人物、建築景觀、宗教巡禮或地方特色等，燈區內還設計有「龍好跳大舞池」，每周假日由各行政區輪番展演，規畫各區「龍好耍，相揪拿好禮」派對活動，內容包括吉祥物現場互動、樂團精彩演奏、有獎徵答等，歡迎民眾一起鬧元宵。

吳世瑋強調，「Party 龍」展出的花燈是這次各燈區中燈組最多，還有國際藝術大師「洪易」量身打造專屬派對圖騰，搭配主燈視覺及樂活DJ「Party龍」，其將於2月17日推出首場「全民放電派對」，為燈區揭開歡樂序幕。

民政局指出，除了現場實體活動外，「Party 龍」燈區也將推出各項線上活動，包括與台中通APP結合的「Party龍燈區評比活動」，民眾還可線上投票選出燈區內最創意、具城市意象的燈組，有機會抽中2024台中精選10大伴手禮；另民政局臉書也將推出「Show出你的舞姿」線上活動，到指定現場拍照打卡就有機會得到Switch遊戲機、Sony藍芽音響等派對好禮。