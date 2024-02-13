2024大選剛結束，各政黨已開始布局2026地方大選，其中國民黨立委謝龍介被點名，可望出戰下屆台南市長選舉。對此，台南出身的空軍前副司令張延廷十分看好謝龍介再次出戰、「時候到了」，並曝光了台南鄉親心聲。

張延廷昨（12）日在政論節目《中天辣晚報》表示，他曾到台南市第6選區，觀察國民黨候選人陳以信的競選過程，並與當地民眾互動。他指出，當地很多建設停滯狀態，鄉親也告訴他，只有政黨輪替才會有進步，甚至在走出同溫層後，還聽到一樣的說法。

張延廷指出，2022年台南市長選舉謝龍介選得很好，拿到38萬票，「這是以前沒有的，我認為時候到了」，謝要在立法院好好表現，做大台南的代言人爭取資源，把心投入地方建設，並在所有會期結束後立刻回台南經營選區。張延廷也認為，謝龍介的本土形象非常好，在這方面表現指日可待。

節目同台來賓、國民黨前立委孫大千也認為，謝龍介過去長期在台南擔任民代，在南部的風評一直不錯，現在有了立委的角色和舞台，可望有更多的表現和服務，幫鄉親解決更多問題，這對於他累積政治能量是有幫助的。