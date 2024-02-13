新北市府因應農曆新年，在一樓大廳進行新春文創布置，以「幸福龍給你」為主題，主視覺設計雙龍騰雲交錯，另融入永續概念，除了龍腹部的燈箱是去年舊物再利用外，龍的身體可以拆解成8個沙發椅、背鰭部分則可以做成17個抱枕和靠墊，在裝置藝術撤走後都將拆解回收並繼續使用，以達到提倡減少一次性布置的浪費。

新北市祕書處指出，新北市政府每年都會將一樓大廳進行新春文創布置，今年市府與台灣藝術大學合作，由老師李尉郎設計團隊，以「幸福龍給你」為主題，主視覺設計雙龍騰雲交錯，也代表祥龍，民眾可於過年期間到此拍照打卡，感受年節氣氛。

祕書處另指出，融入永續概念，雙龍主視覺設計以可再利用作為考量，龍腹部的燈箱是用去年布置的兔子燈再循環使用，而龍的身體未來可以拆解成8個沙發椅，背鰭部分則可以做成17個抱枕和靠墊，在裝置藝術撤走後都將拆解回收並繼續使用。

此次裝置藝術融入永續概念，龍腹部的燈箱是用去年布置的兔子燈再循環使用，而龍的身體未來可以拆解成8個沙發椅，背鰭部分則可以做成17個抱枕和靠墊。（新北市祕書處提供）

除了新春文創布置外，祕書處表示，近日市府行政大樓B1F公共空間也重新規畫，利用再生塑膠籃及回收紗布料製成座椅外，更發想創意，將座椅做成像積木般可以拆解或組合，滿足使用者最多元的需求。設計建築師李金威表示，此次設計不僅是把環境變得更好，更在空間中加入具有教育性的巧思，對設計者而言是最大的突破。

除了新春文創布置外，祕書處表示，近日市府行政大樓B1F公共空間也重新規畫，利用再生塑膠籃及回收紗布料製成座椅外，更發想創意，將座椅做成像積木般可以拆解或組合，滿足使用者最多元的需求。（新北市祕書處提供）

祕書處長饒慶鈺表示，新北市府近年大力提倡永續概念，未來也會繼續用創新、突破框架的思維為民眾打造一個永續共融的友善城市。