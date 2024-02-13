啦啦隊女神林襄憑藉甜美笑顏與火辣身材，成功打響知名度，多方發展的她廣告代言及活動邀約不斷，甚至紅到日本，知名度越來越高。工作行程滿檔的她，也藉著過年假期好好陪伴家人，罕曝光姊妹合照，「基因神複製」引發網友圍觀。

林襄透過IG發文：「過年的紅衣服今年也不能錯過，我妹妹染紅髮色好好看，我也好想染哦，你們覺得會適合我嗎」，俏皮強調：「小妹站在斜坡上所以看起來比較高，我才是最高的」。

畫面中可見林襄長髮及腰，毛茸茸白色耳罩搭配一身酒紅色運動服喜氣洋洋，露出纖細小蠻腰。難得曬出與妹妹們的合照，妹妹頂著俏麗短髮，五官神複製，林襄幽默笑稱：「林家基因，眼距很開」。

林襄幽默笑稱：「林家基因，眼距很開」。（圖／翻攝自林襄 IG）

貼文也釣出大批網友回覆：「覺得你染也會很好看！」、「都好美」、「怎麼一家人都這麼可愛」、「嘴巴遮住，簡直一樣」、「襄已經很紅了如再染紅頭髮那就真是紅透半邊天啦」、「都是美女基因」。