準總統賴清德今天下午到嘉義市城隍廟發送「萬物興龍」紅包，市長黃敏惠陪同，賴清德說很高興看到過去的老同事黃敏惠市長，未來他會做嘉義市的後盾，與王美惠立委、民進黨嘉義市議會黨團合作，與黃敏惠市長共同推動嘉義市的建設，讓嘉義市愈來愈進步。

賴清德說，黃敏惠是以前立法院、國大代表的同事，民主不分你我，會共同建設台灣、建設嘉義市，讓大家過更好的日子。

準總統賴清德今天下午到嘉義市城隍廟發送紅包，市長黃敏惠喊話希望重視嘉義市。（廖素慧攝）

黃敏惠說，看到很多鄉親來城隍廟領總統當選人賴清德發送的紅包，代表嘉義市鄉親對賴清德的支持，賴清德在大年初四來到嘉義市，也一定感受到鄉親熱烈的情意，希望將來賴總統要特別重視嘉義市的發展，大家一起努力讓台灣更好、中華民國更好。

王美惠也說，大年初四賴清德副總統來嘉義市向鄉親拜年，感謝鄉親在選舉時對賴及王美惠的支持，未來賴總統是嘉義市人的靠山，會讓嘉義市更進步、更好。

準總統賴清德今天下午到嘉義市城隍廟發送紅包，市長黃敏惠陪同。（廖素慧攝）

準總統賴清德今天下午到嘉義市城隍廟發送紅包，民眾熱情簇擁、爭相握手。（廖素慧攝）

排第一位的民眾今天清晨5點就來廟排隊了，還有坐輪椅的婦人、自備小椅子的民眾、小朋友、年輕人都排隊，有婦人領紅包時興奮大喊「總統，我愛你」，也有婦人高興跺腳喊「總統好帥！」

賴清德約是下午2時50分抵達國定古蹟嘉義市城隍廟，他走進廟埕向鄉親揮手，民眾爭相拍照，隨後進廟，由黃敏惠、王美惠、城隍廟董事長賴永川及董監事們陪同參香祈福，接著發送紅包約2000個。