明天（14日）是農曆正月初五，也是五路財神的生日，命理師楊登嵙說，初五這一天，很多開設公司行號、做生意的人都會藉著幫財神爺祝壽，迎接財神來自己的公司或店裡，祈求財神爺加持，能讓生意愈來愈興隆，財源廣進，公司業績比往年提升，而且進帳豐盈。

楊登嵙表示，大年初五又稱「破五」、「隔開」，意思是說，新春的節目到了大年初四就算告一段落，日常作息應恢復正常，新年期間的諸多禁忌也不再成立。新正結束，商家開市大吉，門口貼上大大的紅字——「開張大吉」，祝願經商順利，財源滾滾。

楊登嵙指出，財神有分文財神和武財神兩類，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明），而趙公明和其四位部將「招保天曹」蕭昇、「納珍天曹」曹寶、「招財使者」鄧九公、「利市仙官」姚少司等，被合稱為「五路財神」；此外，土地公、財帛星君、明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神。

初五迎財神拜拜流程如下：

◎對象：財神爺。

◎時間：正月初五上午12點前。

◎地點：一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌，若無設財神神位，則在商店或工廠內近門口處另設一張大供桌，向天迎接財神爺，另外，也可至財神廟拜拜。

◎供品：香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、橘子（吉）、柿子（利市），或其它應時水果共五種。

◎金紙：壽金、刈金、五路財神金和鞭炮為主，當祭拜完畢，則鳴放鞭炮祝賀開張大吉。

◎「錢母」：可在供桌上擺放「錢母」，讓錢滾錢，藉由努力，小錢滾大錢，賺更多錢。

◎禱詞：點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，都要報上名字和住址，讓財神知道你是誰、住在哪，接著再講出自己的願望，祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。