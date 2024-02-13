晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

（2/14更新）柬埔寨當局表示，有關單位確認「晚安小雞」並未如所述遭到毆打或搶劫，已經被警方拘留，將根據當地法律控訴他誹謗。台灣直播主「晚安小雞」12日前往柬埔寨詐騙園區「凱博園區」開直播，卻傳出直播到一半疑似被人毆打後失聯，妻子也發聲稱找不到人，今（13日）下午他突現身開直播，只見他滿身是傷，衣服還破掉，但他也透露已經順利逃出來。

「晚安小雞」今下午3點多開直播，透露自己一整晚的行動都被控制，不僅被好幾名持槍男子壓制，還被用電擊棒凌虐，頭髮都被剃了一半，身上的3、4千美金也被搶走。

他也秀出被毆打的傷痕，不僅衣服遭撕開，脖子上也有勒痕，腹部還有被電擊棒凌虐的痕跡，他也表示聽不懂對方語言，無法得知交談的內容，但所幸對方拿走他的錢就決定放他離開。

「晚安小雞」一邊瘋狂逃竄一邊說到，「我開這個直播，想讓大家知道我已經逃出來，我知道這一切是我自作自受，我不怪誰我怪自己，都是我的錯，拿自己的身體拚」，途中還語帶哭腔直呼「我想回台灣，我想回家，我不敢再來柬埔寨了」，看起來驚魂未定且相當狼狽。