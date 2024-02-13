受到地形及天候影響，基隆市運動及活動空間都明顯不足。為了讓市民有更多的活動空間，也兼顧校園安全。基隆市政府今年編列近2500萬元，在確保校園安全的前提下，開放學校空間供民眾運動。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為了讓基隆市的民眾能有更多運動及活動空間，基隆市政府自今年起，投入近2500萬元的經費，讓基隆市的校園場地開放給附近的民眾運動，也確保校園環境的安全。

基隆市政府教育處表示，基隆市因地勢多丘陵而少平地的緣故，鮮少有足夠的空間、場域，加上雨水豐饒，在東北季風來臨時，常出現連綿數日的雨勢，因此更迫切地需要合適的場所提供民眾運動與休閒的空間。

為此，基隆市政府逐年編列校園場地開放安全維護基本費預算，提升本市學校校園場地開放品質，兼顧學校環境安全，依各校實際需求增設保全、清潔人力或照明、鐵捲門、監視器…等物力設備。

目前市屬學校除了上課時間、校園場地施工整修、設備缺損，不宜繼續使用，或其他特殊情形開放使用有困難者，學校應在網站及門首公告，並函報本府教育處備查，其餘學校場地如展演場館、運動場、球場、活動中心、禮堂、教室、會議室等等，歡迎民眾依照開放時間前來休憩、運動。如有場地租借需求，也請依照各校訂定之校園場地收費基準向學校申請使用。

教育處代理處長楊桂杰表示，市長謝國樑極為關心校園安全及民眾活動空間需求，113年撥補場地開放所需人力、物力經費共計2422萬8000元！藉機改善學校不足的保全人力、增加的清潔人力，目前共40所學校申請相關人力經費，計1432萬3135元，另外，為加強校園環境安全所需增設的照明、監視器、鐵（捲）門等其他設備，目前共40所學校申請相關物力經費計804萬1905元，逐年強化學校環境的安全，以擴大不同的服務對象，滿足民眾的使用需求。

教育處表示，目前校園開放給民眾使用的時間為平日上課日的上午五時至七時，及下午五時三十分至九時三十分；周休二日與例假日自上午五時至下午九時三十分。