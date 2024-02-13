巴基斯坦的國會大選終於確定，遭監禁、不得組黨，以及被各種罪名起訴的前總理伊姆蘭•汗(Imran Khan)盟友仍然獲勝，他的支持者興奮異常，群集上高速公路癱瘓交通，要目前的執政黨派立即下台。

美聯社報導，巴基斯坦的全國選舉在上週四舉行，過程中充滿各種黑幕，包括操縱選票、機網路關閉，在邊境省份還有針對候選人的爆炸案。

伊姆蘭汗與和他的巴基斯坦正義運動黨（PTI）都被排除不得參選，汗於 2022 年，因議會不信任投票而被趕下台，從去年 8 月起一直都在監獄。由於他的刑事定罪，他被褫奪公權禁止參加選舉，而他的PTI黨成員也不能在選票上出現，所以

PTI的成員是以獨立候選人的身分參選，境遇非常困難。

最終計票結果顯示，獨立候選人獲得了國民議會266 個席位中的 101席，是最大的勢力；前總理夏里夫(Mian Muhammad Shehbaz Sharif)的巴基斯坦穆斯林聯盟-N黨（PML-N）以 75席位居第二；札里達里(Bilawal Bhutto Zardari)的巴基斯坦人民黨（PPP）以 54 席位居第三。

沒有一個政黨贏得過半席次，因此巴基斯坦仍然要組成聯合政府。尷尬的是，第2與第3就是2022 年將汗趕下台的勢力，所以巴基斯坦的政治格局依然沒變。

分析師表示，伊姆蘭汗結盟的勢力勝利，是巴基斯坦近代歷史上的震憾時刻：這是民眾用選票對經常干預政治的巴基斯坦軍方勢力，提出最嚴厲的譴責，在以往，軍隊通常是不可挑戰的力量，政治人物都必須獲得軍方的同意才能執政，否則就會像伊姆蘭汗那樣，遭到抓捕與關押。

20 歲的首投族阿里•多加爾(Hashim Ali Dogar) 表示：「作為一名巴基斯坦人，目睹投票中所體現的對不公正現象的集體抗議，讓我深受鼓舞。 」

「面對政治受害的不公正現象，我們已經表現出了韌性，我們隨時準備再次這樣做。」