嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌今天擲聖筊抽國運籤及各行業公籤。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣新港鄉奉天宮今天大年初四擲連續3個聖筊，抽出第14首丙寅國運籤「財中漸漸見分明，花開花謝結子成，寬心且看月中貴，郎君即便見太平」，董事長何達煌表示，此籤屬中上籤，媽祖提示上半年要努力耕耘，下半年必有收穫。

今天上午9時，奉天宮遵循古禮，鐘鼓齊鳴接神、開廟門，莊嚴肅穆祈福後開始抽國運籤，董監事從神房恭請出聖籤、聖筊，董事長何達煌擲筊10多次後，最後連擲3個聖筊是第14首丙寅的國運籤。

接下來依序抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目，預卜新年國運、工商等各行業的運勢，公籤張貼在廟口，提供士、農、工、商等各行業未來運勢參考。

何達煌說，今年的「國運」籤算是中上簽，新港媽祖以這支籤提醒全國信眾上半年仍要繼續耕耘，下半年後必有收穫，籤詩中明白的指出，只要耕耘必有收穫。

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