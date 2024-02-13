2024新北燈會將於16日在新北大都會公園登場，新北捷運局特別打造三鶯線列車3D立體彩繪地景展出，並融入三鶯地區的在地特色景觀，讓民眾前往拍照體驗，彷彿搭乘三鶯線列車飛越穿梭森林峽谷來到新北燈會，一同迎接福運龍年的到來。

捷運局表示，在新北燈會「局處響應燈區」，利用空間自拍的地景藝術，透過光影折射、角度挪移，讓民眾產生空間錯覺，3D地景更融入三峽、鶯歌著名的地標祖師爺廟及新北美術館等在地特色，帶給民眾搭乘列車穿梭天際、悠遊三鶯地區的視覺體驗。

此外，在燈會開展首日，捷運局也準備列車加油棒送給民眾，只要加入「新北市政府捷運工程局」官方LINE好友，就能拿到Q版列車加油棒一同為新的一年加油。

2024新北燈會「龍騰新北福曜雲霄」，將從2月16日至3月3日在新北大都會公園展出，展區共有9大主題燈區、5大展演活動，除了夜間看五彩繽紛的花燈外，還有白天的市集可以吃美食、看表演，讓市民從早逛到晚，感受視覺的奇幻之旅。