廢棄浮球可再利用製成家具或文創品。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

海洋廢棄物是現代重要海洋問題，台灣因地理位置與洋流影響，成為海廢攔截區，中央推動「向海致敬」政策，與地方政府合力維護海洋環境。桃園市除致力清理海廢外，2022年起更與在地企業合作，將海廢再利用製成各類產品，迄今已回收近50公噸海廢賦予新生，成功創造藍色商機。

海廢清理與再利用為沿海各縣市政府重要課題，桃市府2022年6月成立藍海循環再生聯盟，環保局公關室主任賴建南說明，聯盟深化在地合作關係，連結在地企業及漁民，共同推動海廢循環經濟，透過整合回收、再生處理、標章認證及產品行銷4大面向，減少後端處理負擔，落實永續循環經濟。

賴建南指出，環保局將海廢交由技術廠商再製，以物易物方式，建置海廢再利用合作平台，聯盟成立至去年底，桃園已回收34公噸廢棄漁網、4.6公噸海廢保麗龍及8.7公噸海廢浮球等。

各類海廢可製成不同商品，浮球可製成文創品或家具、尼龍漁網可做成衣物布料或運動眼鏡鏡框、保麗龍可製成電腦鍵盤及外殼、保特瓶可做成慢跑上衣、瓶蓋可再生成海廢彩色磚、玻璃則可重生成為裝置藝術等，用途相當多元。

藍海循環再生聯盟成員目前有亞東綠材公司、春池玻璃實業公司、樺奕塑膠工業公司、台捷精密公司、茂楷高分子公司、益鈞環保科技公司、財團法人塑膠工業技術發展中心、新加坡商惠普全球科技台灣分公司、環塑科技公司，其中台捷和益鈞皆已取得「海洋廢棄物循環產品標章」。

賴建南表示，桃園藍海循環再生聯盟未來除要持續增加聯盟成員外，同時增加在地漁民工作機會，建立良善海廢回收再利用系統，達到海洋保育與產業發展的永續共好。