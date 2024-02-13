春節連假倒數2天，金門尚義機場今(13)日已開始湧現大量搭機人潮要飛回台灣準備開工上班，53架次正航班是班班客滿；加上明天又逢西洋情人節，也有不少年輕民眾是提早返台要與另一半共度佳節，以至於聯合補位櫃台前擠滿候補民眾，下午3時候補飛往台北人數已超過400號、加上其他候補航線已逾500號，焦急等待叫號。
為協助疏運搭機人潮，立委陳玉珍緊急協調國防部，目前已同意派遣2架次軍機支援金門飛往台北疏運任務。她表示，經金門航空站上午11：00清查人數，金-北航線扣除重複登記民眾，現場等候候補人數為125位，首架軍機於13：40在聯合候補服務台進行叫號；在加開軍機與民航機各1航次、消化140位候補旅客後，14：30現場清查人數也超過70人，確定啟動第2架次軍機協助疏運作業，於16：30開始叫號作業，全力協助民眾都能順利搭機返台。
金門縣長陳福海也於下午13：40左右趕抵尚義機場了解返台班機疏運狀況，並慰勉民航站與航空公司工作人員全力投入春節疏運的辛勞。他表示，因今日台金班機已飛滿53班次正航班，運能已達滿載狀況，經協調航空公司也僅能勉強「擠」出一班19：10飛往台北的加班機，並已於下午14：00進行售票；縣府團隊仍將持續派員在現場關心民眾搭機與候補狀況，並持續協調航空公司視情況調派班機協助疏運，讓鄉親們都能及時返回工作崗位。
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