春節連假倒數2天，金門尚義機場今(13)日已開始湧現大量搭機人潮要飛回台灣準備開工上班，53架次正航班是班班客滿；加上明天又逢西洋情人節，也有不少年輕民眾是提早返台要與另一半共度佳節，以至於聯合補位櫃台前擠滿候補民眾，下午3時候補飛往台北人數已超過400號、加上其他候補航線已逾500號，焦急等待叫號。

為協助疏運搭機人潮，立委陳玉珍緊急協調國防部，目前已同意派遣2架次軍機支援金門飛往台北疏運任務。她表示，經金門航空站上午11：00清查人數，金-北航線扣除重複登記民眾，現場等候候補人數為125位，首架軍機於13：40在聯合候補服務台進行叫號；在加開軍機與民航機各1航次、消化140位候補旅客後，14：30現場清查人數也超過70人，確定啟動第2架次軍機協助疏運作業，於16：30開始叫號作業，全力協助民眾都能順利搭機返台。

立委陳玉珍緊急協調國防部，目前已同意派遣2架次軍機支援金門飛往台北疏運任務，第一架軍機約在下午3點30分自金門機場起飛，不少沒有訂到機位的鄉親對於可以順利搭乘軍機返回台灣本島感到開心。（陳玉珍服務處提供／于家麒金門傳真）

金門縣長陳福海也於下午13：40左右趕抵尚義機場了解返台班機疏運狀況，並慰勉民航站與航空公司工作人員全力投入春節疏運的辛勞。他表示，因今日台金班機已飛滿53班次正航班，運能已達滿載狀況，經協調航空公司也僅能勉強「擠」出一班19：10飛往台北的加班機，並已於下午14：00進行售票；縣府團隊仍將持續派員在現場關心民眾搭機與候補狀況，並持續協調航空公司視情況調派班機協助疏運，讓鄉親們都能及時返回工作崗位。