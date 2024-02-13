畢業學門與薪水習習相關！學測已經考完，許多學生正忙著瞭解各學系差別，而據勞動部統計，近5年大專校院畢業生共有141萬8247人，其中受僱從事全時人數達81萬8040人，畢業後5年內的勞退平均提繳工資為4萬4306元，其中畢業於餐旅及民生服務學門的薪情最差、僅有3萬3995元、藝術學門為3萬4204元次差，相較於最高薪的物理、化學及地球科學學門的均薪6萬521元更是相差甚遠。

據統計，截至去年7月為止，5年大專校院畢業生人數達141萬8247人，其中有135萬餘人留在國內、5萬8551人在境外，國內青年再扣除服役及升學的人口，約有124萬人可工作，其中有101萬餘人已在工作，再扣除擔任農民及公務員的人數，約有95萬餘人投保勞保，其中有90萬餘人選擇全時工作、5萬餘中從事部分工時。

其中畢業後5年內平均薪水最高依序為「物理、化學及地球科學學門」的6萬621元、「工程及工程業學門」的5萬5901元及「資訊通訊科技學門」的4萬9300元、「其他學門」的4萬8137元、「數學及統計學門」的4萬7267元、「法律學門」的4萬6195元高於平均值的4萬4306元；最低則為「餐旅及民生服務學門」的3萬3995元、「藝術學門」3萬4204元、「安全服務學門」的3萬5642元、「社會福利學門」的3萬6072元及「語文學門」的3萬6186元。

除了與畢業學門相關性高外，也與所在行業相關連高，製造業均薪為5萬3066元、出版影音及資通訊業為5萬322元、金融及保險業為4萬9691元，為薪水最高3行業，而「農、林、漁、牧業」均薪僅3萬3598元、住宿及餐飲業為3萬3658元、其他服務業為3萬5982元為均薪最低3行業。