晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

台灣網紅「晚安小雞」12日夜闖柬埔寨詐騙園區直播，疑似被發現後遭突襲毆打，一度失聯，不過稍早他開直播，表示自己已經逃出來了，對此，網紅四叉貓（劉宇）看完後提「1疑點」打臉，並利用街景地圖比對，直言「大家別擔心！我已經掌握到晚安小雞的位置了」。

四叉貓在「晚安小雞」事件發生時，就發文表示「睡醒看到晚安小雞的新聞，滑兩篇就直覺認定是自導自演…我是不是失去人與人之間的信任了」，並提出質疑：「全身3～4千美金都被搶走了，但攝影器材還在身上可以直播，這種網紅都有幾十萬人相信？」

之後他更拿晚安小雞脫困的直播畫面和街景地圖比對後發現，「他就在大馬路旁邊開直播而已，旁邊是一整排的海灘渡假飯店，感覺是個蠻安全的地方」，網友見狀都直呼「好扯這樣也找得到」、「搜尋達人只佩服貓貓」。

晚安小雞今下午突直播，透露自己逃出來了，而畫面中他衣服被撕爛，身上還有多處挫傷，更被剃去大片頭髮，他也驚魂未定直呼「我想回台灣，我想回家，我不敢再來柬埔寨了」。