年代旅遊規劃的越南富國島旅程，卻因拖欠當地地接款項，導致292名國人被丟包在當地，引發軒然大波。遊客爆料年代旅遊不僅要求先行返台旅客簽下脫團切結書「自認倒楣」，如今又有前員工指控，導遊、員工薪水也沒付。

先行返台的黃先生一團18人，認為已經付清團費也簽約，卻又被要求支出720美元不合理，選擇自行上網買機票返台，但過程中被要年代旅遊要求簽下脫團切結書，一切後果自負，當下全團人都拒簽，揚言會走法律途徑。黃先生指出，原本要搭的是越捷航空，卻在簽約後被告知改為越竹航空，來回票也變成單程票，因為回程班機的錢年代旅遊根本沒給航空公司。

不少網友指控在年代旅遊粉專留言都被刪除。(圖／年代旅遊臉書粉專)

根據《東森新聞》報導，前員工控訴年代旅遊不只沒給地接、航空公司錢，就連導遊與員工的薪水也都沒發，不知道團費到底去哪了。此外不少人到年代旅遊粉專留言，卻都遭到刪除，氣得留言大罵：「刪除我留言？年代真的很敢」、「好牛啊，還會刪網友留言」、「我的留言怎麼被刪了」、「全台灣都知道你們的惡行了，刪留言也沒用，以後誰敢找你們這間旅行社」、「全都是你們的新聞，為何會覺得刪留言有用」。

對於返台機票沒付錢一事，年代旅遊總經理林大鈞表示，富國島750名旅客都已取得電子機票，150人將在今天(13日)返台，剩餘600人在明天分3班次抵台，並承諾所有旅客順利返台後，將召開記者會說明清楚。