國家通訊傳播委員會（NCC）於發布「112年通訊傳播市場報告」，發現我國16歲以上民眾超過5成在住處僅用行動電話通話；約2成5民眾由4G轉換至5G服務；行動上網流量方案，仍以選擇「吃到飽（不限速）」的比例（68.3％）位居第一，多數民眾對於4G／5G行動電話網路傳輸速度及涵蓋率滿意度也較2022年提升。

值得一提的是，民眾使用網路語音通話服務占比高達98.9％，以使用「LINE」服務為多數；平均一週撥打網路電話的通話時間（7.33小時）遠高於行動電話（1.62小時），可見行動語音功能逐漸被網路語音通話取代。

調查結果也顯示，民眾網路資訊獲取方式以「搜尋引擎」為主，對於確認資訊真實性的方式，則以「找其他網站的資訊比對」占比最高，但不會確認網路資訊真實性比例攀升；民眾對於過去一年內曾遇到的網路狀況，以「網路詐騙」與「個資外洩」情形較多，二者也是民眾使用網路的主要擔憂；超過6成民眾遭遇過電話詐騙或網路詐騙情形，8成（81.1％）係透過「行動電話」接收到詐騙，在接觸到詐騙後所採取的行動，超過8成民眾會「直接掛斷／不會採取任何行動」，其次為「提醒親友提高警覺」（21.4％）。

NCC指出，根據這次調查，我國16歲以上民眾主要的收視來源仍以有線電視（61.7％）為主，其次為中華電信MOD（13.1％），而線上串流影音OTT TV（12.9％）已超越無線電視（9.5％）。對於電視節目內容可能包含置入性行銷、贊助或冠名贊助情形，超過8成民眾（80.4％）表示知道，然而超過7成（73.4％）的民眾不知道新聞節目不可包含置入性行銷行為。在獲取新聞資訊管道方面，以電視（72.6％）為主，其次為透過網路入口網站／App（如 Yahoo、Google、LINE TODAY 等），以及即時通訊（如Facebook Messenger、LINE等），占比分別為41.5％和38.3％。

NCC強調，2023年額外調查COVID-19疫後民眾的數位應用情形，顯示疫情期間為保持社交距離所實施的防疫措施，促使民眾的工作和生活型態有所改變，超過4成民眾使用數位服務的頻率增加，其中網路購物／外送服務、視訊會議、線上學習等，為最主要增加的使用服務。

NCC表示，我國電信市場營收於2022年止跌回升，隨著5G用戶數逐年增加、產業佈建成本逐漸回收及疫情加速各產業數位轉型需求提升，連帶促使電信市場整體營收成長，從2013年3,788億元下滑至2021年2,765億元的電信營收，於2022年止跌回升至2,851億元；行動通訊帳號數111年突破3千萬戶，固網寬頻帳號數成長至655萬；接取500M至1G以及1G以上之合計帳號數，於2022年占整體比例13.5％，較2020年成長2倍，顯示民眾對高速上網的需求日益增加。