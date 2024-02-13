民眾黨前立委蔡壁如立委選舉雖小輸綠營蔡其昌，但年後她將接任台中市政府有給職顧問。蔡壁如8日親自證實，已收到台中市政府派令，為12職等有給職市政顧問，15日正式上任。台中市長盧秀燕10日大年初一發紅包時也親口證實有主動邀請。蔡壁如除夕、初一到大甲鎮瀾宮拜廟，直呼「我也是善男信女」，一舉一動都引發話題。她初四感嘆農民已經開始忙著春耕的犁田、插秧，直呼服務初心不變，「我準備好上工了！」

「春耕，映照新的一年！」蔡壁如今(13日)在臉書發文提到，大家還在過年休息，農民已經開始忙著春耕的犁田、插秧。冬季休耕的花海，捲入土裡化作綠肥，滋養台灣人民。成群的白鷺鷥，趁機叼起被曝光的小蟲。她強調，農田的生態價值和碳匯效用，遠高於稻作或芋頭的市場價格，應該得到更多補償措施。耕耘機抹平了如鏡的水面，映照出新的一年！大部分的人後天就要回到工作崗位，是該收心，好好規劃新的工作。

蔡壁如直呼：「迎接龍年的開始、服務初心不變！我準備好上工了！」

網友留言表示「深耕基層才是王道，没實質替百姓服務，憑什麼百姓會投票給你，就像插秧一樣，没辛勤灌溉照顧，稻子不會出穗長稻。柯就是投機，不實際，耍嘴皮子，以為他最聰明，只有傻傻小草才信，蔡小姐有智慧，加油！」也有人說「認真工作，願民眾黨可以更加強大，理念可以吸收年輕人，並讓更多的壯年人更認同民眾黨，請少發表一些權謀的小道消息，一直唱衰民眾黨，這只會讓其他兩黨借機分化民眾黨，請不要忘記投給你的票，至少也包含1/3以上的小草支持者」。