新北市泰山區大科路上，常常行經此地的民眾，都知道這邊有一支限速40的固定式照相機，不管是騎車還是開車經過此地都會減速慢行，而昨天（12日）大年初三的下午3時許，一名林姓男子開車載著家人，行經大科路往林口方向，疑似因為疲勞駕駛，直接將這支測速照相機撞斷，所幸車上人員僅受到輕傷，送醫後無大礙，但被民眾拍照PO在臉書社群後，網友卻歪樓表示：「好人一生平安」。

據了解，林男（46歲）當時開著轎車，載著2名家人，疑似要去林口遊玩走春，行經泰山區大科路往林口方向，因為疲勞駕駛，恍神打瞌睡，不小心將車輛開到對向車道，並朝路旁的固定式測速照相機直接撞了上去，民眾發現立即報警處理。

林姓男子載家人出門，因為疲勞駕駛撞斷固定式照相機。（翻攝畫面）

消防隊獲報到場，所幸車上人員沒有受困，只有2人受到輕傷，隨後由救護車送往醫院治療，而警方也到場對林男進行酒精測試，林男並沒有喝酒，自述是因為疲勞駕駛打瞌睡導致，警方也立即對現場進行相關採證，而這支測速照相桿遭撞擊後斷裂，已經無法使用，而後續相關會由相關單位向駕駛提出賠償。

林姓男子載家人出門，因為疲勞駕駛撞斷固定式照相機。（翻攝畫面）

有民眾將車禍現場照片PO載臉書社群《林口大家庭LinKou-Family》，網友看到車禍照片，紛紛歪樓留言表示：「真英雄」、「偉大犧牲，值得尊敬」、「好人一生平安」、「感謝犧牲奉獻」、「過年這篇文最讚」、「為民除害，大哥我敬佩你」、「過年看到最開心的消息之一，水啦」、「可以把上面那隻也處理一下嗎」。