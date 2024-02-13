資源短缺已經成為烏克蘭抵禦俄羅斯最困擾的問題，現在所有問題全體現在熱點阿夫迪夫卡（Avdiivka）之上，包含防禦工事準備不足、彈藥、裝備以及最嚴重的人員短缺困境，連砲兵和後勤人員都被調往最前線作戰。

據烏克蘭愛國媒體《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）12日報導，烏克蘭第59旅坦克手指出，與2022年秋季烏克蘭反攻南部赫爾松州時，每輛坦克分配的120發砲彈相比，去年12月每輛坦克僅分配15至20發砲彈。

同樣第59旅的一組冰雹122毫米多管火箭（BM-21 Grad）砲表示，彈藥短缺僅允許他們每次射擊1枚火箭彈，而他們的多管火箭砲一次可以射擊40枚。

砲兵波赫丹（Bohdan）表示：「我們現在成了普通砲兵，我們只能射擊1發（火箭彈），而不是40發。」

軍事專家表示，阿夫迪夫卡戰役的未來將取決於雙方能夠獲得多少資源。對於烏克蘭來說，西方軍事援助在未來幾個月將是至關重要的因素，而烏克蘭國防部和參謀總部尚未回應《基輔獨立報》的提問。

在整個前線報告的最嚴重問題之一是，烏克蘭面臨著重大的人員短缺，尤其是在步兵部隊。根據《基輔獨立報》訪問的士兵所述，烏克蘭為了補充步兵重大損失後的兵力，將士兵從其他兵科如砲兵或後勤的部隊調往步兵崗位。

這意味著部署在第一線的士兵甚至可能不了解步兵的基本生存技能，進而導致更多的傷亡。

20歲的第59旅砲兵塞西（Serhii）表示，原本64人的砲組人員派出了15員到前線。他說，其中大部分的人在最初幾天就陣亡了。他歸咎於這些同袍對於如何作為步兵在第一線生存「幾乎一無所知」，最後15人中只有4人倖存。

在阿夫迪夫卡以北約50公里，的巴赫穆特（Bakhmut）地區，去年烏軍捍衛該城市時，也有大量士兵指出了類似的士兵「再分配」情況。

前烏軍上校軍事分析師赫布斯基（Hrabskyi）說，情況迫使烏克蘭人使用這種「非常手段」：「現在（烏克蘭軍隊）正在尋找任何機會對敵人造成最大的損害，拖延其前進，爭取時間，」。