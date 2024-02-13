高雄市岡山分局梓官分駐所接獲民眾報案，指梓官區大舍北路有老人癱坐在地，員警獲報後隨即前往，經查，老人趁家人不注意時外出，卻忘記返家之路，所幸員警將老翁平安護送返家，也呼籲家屬務必將聯絡資訊掛飾配戴在老人身上。

警方調查，89歲郭姓老翁趁家人不注意時獨自外出散步，因年事已高忘記回家的路，當時天色昏暗又下著細雨，老翁體力不支裹著棉被攤坐路邊，附近民眾見狀趕緊攙扶老翁到屋內休息避免受寒，恰逢當地里長騎車經過，隨即認出老翁身分，並與員警一同護送老翁返家。

經員警通知，家屬這才發現老翁不見，原本還以為老翁正在樓上睡覺，家屬說老翁平時都有看護在旁照料，不知為何突然獨自一人外出，看見老翁平安無事，家屬不斷向員警表達感謝，讓老翁能在過年和家人順利團圓。

岡山警方呼籲，家中如有無法自理生活或年事已高、記憶力不佳的親友，可至社會局網站長青綜合服務中心或透過警勤區員警申請「安心手鍊」，將記載家屬聯絡資訊的掛飾配戴在身上；當不慎走失時，配有安心手鍊能讓處理人員能第一時間掌握情況，以利提供相關協助。