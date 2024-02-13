素有「金門戰鬥村」之稱的金湖鎮瓊林村莊內，今(13)日下午3點40分左右發生一起火燒車意外！一輛停放於村內廣場的BMW轎車不明原因突起火自燃，一時間狂冒白煙嚇壞附近民眾趕緊報警求援；警消獲報後緊急出動金湖、金沙及金寧3個分隊共4車11人、以及5名義消前往搶救，所幸火勢迅速即遭撲滅，無人員傷亡。

據了解，這起火燒車意外是1名瓊林蔡姓民眾所駕駛的BMW轎車，才剛從保養場保養完愛車開回家旁停放，卻不明原因愛車引擎蓋突冒煙起火，嚇壞了附近民眾，趕緊開車離開，詳細起火原因仍待消防局火調科調查中。

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