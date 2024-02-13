晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

「晚安小雞」自稱夜闖柬甫寨詐騙園區「凱博園區」直播，疑似慘遭突襲被打倒地，驚傳下落不明後，而刑事局國際刑警科及緊急救助外國台民受害的台灣外交部都均未接獲相關報案及家屬求助，今天（13日）下午3時許「晚安小雞」現身網路直播，表示自己滿身傷連頭髮都被剃掉，網紅四叉貓劉宇表示，根據直播畫面對比街景地圖，發現晚安小雞所在位置，旁邊應是一排海灘度假飯店「感覺是蠻安全的地方」。

對此，警方經緊急解析畫面，比對晚安小雞當時長達1小時09分的直播影片，發現13:21分之處背景，與Google街景地圖對比，地點應該為柬埔寨希努哈克市凱博園區旁廢棄的金水園區，並非自述的凱博園區。

晚安小雞今天下午3時許再度開啟直播，聲稱遭持槍歹徒控制行動，全身遭受綑綁，並遭到電擊棒凌虐，身上3-4千元美金現鈔也被強盜，至於直播主「晚安小雞」所稱是否屬實，警方將會同外交部相關單位深入調查。