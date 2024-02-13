晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

直播主「晚安小雞」多以靈異地點、廢棄大樓探險等題材直播。昨（12日）晚夜闖柬埔寨詐騙園區直播，沒想到疑似遭發現，突襲毆打後失聯，稍早直播表示順利逃出卻遭網友揭發疑點重重，狠酸：「根本在演戲」、「還有時間直播不逃命」，連帶過往爭議全被挖出。

2020年11月，晚安小雞到台北市鄭州路上某廢棄醫院探險，意外發現一具僅剩半身的風乾屍體，報警後讓死者家人找到失蹤親屬，晚安小雞也因此事暴紅。2022年初，晚安小雞與攝影師、法師等一行人闖進台中市北區一廢棄大樓，表示有小女孩陳屍於此，現場焚燒金紙祭拜，大樓住戶氣到報警，隨後他辯稱是為了超渡亡靈才會現場舉行法事焚燒金紙，被依公共危險、侵入住宅及妨害名譽等罪嫌函送台中地檢署偵辦。還曾在鬼月期間闖入金門縣花崗石醫院錄影，描述裡面有許多靈異鬧鬼現象，慘遭金門縣政府報警提告，讓他登報道歉，並澄清醫院內沒有鬧鬼。

在連續兩次被告後，晚安小雞爭議事件風向轉變成「毆打」、「販賣假發財金」等，2022年10月到台南市仁德區某中學直播，遭到不明人士毆打，驗傷並向警局報案、到彰化縣員林市的黃金帝國大樓探險，遇持刀的流浪漢襲擊，不過由於被追殺時，晚安小雞持續介紹賣貨，令大批網友質疑是否為自導自演。

2023年5月，晚安小雞直播表示，從「香港嗇色園黃大仙祠」拿到了兔年發財金正版錢母，限量販售，卻遭黃大仙祠打臉，從未製作或發放任何所謂的招財錢母，也並未販賣過此商品。此外，晚安小雞還曾向粉絲謊稱和紫南宮合作了一萬條手鍊，經過廟方過爐加持，此商品連廟裡都沒販售，事後紫南宮跳出澄清「從未跟任何商家合作」，網上打著紫南宮名義的商品全是假的。