國民黨台北市議員鍾沛君近日點名國民黨立委洪孟楷，若有心想選新北市長，找適當時機就該宣布。洪孟楷對此則回應，現在最想做的是「開議」，監督中央以及反應民意。不少網友認同鍾沛君的看法，並以新北市長侯友宜角逐總統大選為例，直言「選民要直白一點的政治人物」。洪孟楷再度發文強調，目前最重要的事就是在國會幫新北爭取最大的福利，跟侯友宜市長一起為新北努力。中央地方一條心，繼續為新北打拚。

「現在要做的事情很多！」洪孟楷今(13日)稍早發文表示，「尤其擔任黨團書記長，總召大年初二半夜11點還打給我跟我討論黨團的運作，這幾天除了跟地方人士電話拜年外，也跟許多黨籍委員電話聯繫，溝通委員會的分配以及後續開議的重要議題。」他強調，「要發揮最強戰力，讓主流民意在立法院能夠被聽見被彰顯，這才是現在最想做的事！問我現在最想做什麼，我會說就是迫不及待要『開議』！」

洪孟楷稍晚則發文提到，「誠心拜年、祈求風調雨順、國泰民安！今日新北大家長侯友宜來到泰山頂泰山巖、下泰山巖走春拜廟，這種感情很深、很特別。第一位等待的鄉親，早上7：40就來到，收到福袋的那一刻，發自內心的笑容；讓地方更好，這是共同的期待。」他直呼「目前最重要，就是在國會幫新北爭取最大的福利，跟侯市長一起為新北努力。中央地方一條心，繼續為新北打拚。新北好，台灣就好！新的一年越來越好！這是我們共同的期待。」