根據《中央選舉委員會選舉資料庫》的統計資料指出，地方民意代表女性參政的比例創20年以來新高，而對於最欣賞民眾黨哪位女性政治人物，國民黨台北市議員鍾沛君點名，是民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪，指出陳佩琪在自己的專業和全力挺丈夫達到平衡，還能兼顧工作跟家事，有這種太太真的是柯文哲的福氣。

對於藍、綠、白三黨中最欣賞的女性政治人物，鍾沛君12日在中天節目《大新聞大爆卦》點名是盧秀燕、沈慧虹以及陳佩琪，不過她自己寫完也笑說，不知道陳佩琪算不是民眾黨的政治人物。

鍾沛君坦言，大家不一定會喜歡陳佩琪，坦白講自己也不一定喜歡她，但柯文哲有這種太太，真的是柯文哲的福氣，因為陳佩琪有自己的專業，但是「挺丈夫」這方面也從不手軟，雖千萬人吾往矣，從來沒改過。且陳佩琪在柯文哲身邊，會有一種特別的小女人感，雖不至於到「以夫為天」，但也多以丈夫意見為主，是很不容易的人，有達到平衡。

鍾沛君指出，因為官夫人會分成兩種，有一種是有自己主見、自由意志，完全不甩老公，(主持人：周美青，前總統馬英九的太太)；另外一種就是完全依附在丈夫身邊，沒有自己的專業領域。鍾稱讚說，陳佩琪在兩者之間調配的蠻好的，而且最令人佩服的是，陳佩琪可以把家事跟工作兼顧。

而陳佩琪在春節期間，接連在臉書貼出反省文和感恩文，先是自己曾經私下問柯文哲，「若柯侯配？」柯文哲大笑說現在已經大贏了；又直言若沒有民眾黨立委黃珊珊，就沒有今天的柯文哲，民眾黨搞不好已經瀕臨滅黨。

還有網友在PTT上發文「阿北為什麼不給他老婆一個黨職啊？」稱陳佩琪知道怎麼樣會贏，還知道沒有黃珊珊會滅黨，感覺黨務涉入蠻深的，為什麼柯文哲不乾脆給陳佩琪黨職？許多網友則回應，「阿北已經開釋了，老婆是精神領袖」、「當個單純的國民才能暢所欲言啊」、「發言人啊 現在做的事基本上87%像」、「枕邊人比任何黨職地位都還高」。還有網友貼出規定指出，公立醫院醫師具有公務員身分，除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。