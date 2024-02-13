不少人把存到第一桶金視為財富自由的首要關鍵，而100萬被認為是基本目標。不過在萬物齊漲、薪水不漲的情況下，只靠著存薪水，實在很難累積到人生的第一桶金。有網友分享自身經驗，表示他花了10年才存下100萬，沒想到靠著投資，1年後就賺到第二桶金，讓他樂得直呼，第一次感受到「睡覺時也能夠賺錢」！

這名男網友在Dcard上以「第一桶金存了十年，第二桶金卻只花了一年」為標題發文，表示自己在大學畢業開始工作後存錢，因為不懂投資，只能靠工作調薪慢慢存，可是好不容易存到100萬，卻碰上情、失業，導致存款一路往下降。

幸好當時他開始聽理財節目，學習如何投資，透過定期定額投資0050試水溫，「在90多的時候買了兩張0050，然後一路抱到150賣掉」，這次的嘗試讓他頗有斬獲，直呼第一次感受到什麼叫做「睡覺時也能夠賺錢」

原PO後來拿著存到的100萬去買股票，在2023年年初鎖定AI概念股，一路買進輝達、超微、微軟、特斯拉等等。他因此學習到，「就算你看好一個產業，也不要只買一個標的，好的公司就是要抱著，除非買進的理由消失，不然不要賣，否則暴漲的那天是絕對吃不到的」。

隨著2023年的AI熱潮，原PO坦言，2023年靠股票賺了「一年的年薪」，也讓他的第二桶金迅速達標。他也建議有理財想法的人可以儘早投資，「本金要足夠大，才會有用錢賺錢的感覺，超過一個數字以後，真的能體會到什麼叫：睡醒來就賺了一個月的月薪」。

他的發文引起網友熱議。有人大讚，「又來一個少年股神」、「羨慕～～～～我目前還在大戶投慢慢存」、「謝謝你的分享，也讓投資小白的我有點信心了！」，但也有人提出不同看法，「去年也是看好AI，賺了10幾萬，後面看好特斯拉，全部10萬賠進去」、「我個人是不建議買太多個股，比較推薦買ETF」、「這年代的一桶金不是一千萬嗎」、「很恭喜！但現在第一桶金的門檻，應該要隨著通膨調高到300萬了」。