陳紫渝（左起）、陳世軒、顏蔚慈、陳乃瑜，與何芝寧（右起）、宋品瑩、牛煦庭、陳揚共八位參賽者參加曾國城（左五）主持的《一字千金 筆武大匯 2024特別版》壓軸〈政治圈和樂融融文字賽〉。（公視提供）

2022年底上任、有「最美里長」封號的陳紫渝及新科里長何芝寧、新科議員顏蔚慈、陳乃瑜、陳世軒、牛煦庭、宋品瑩、陳揚近日在曾國城主持的公視《一字千金 筆武大匯 2024特別版》比拚「畫中有話2.0」、「成語接龍」、及「四說新語」團體賽三關，考驗大家的中文書寫及成語、詞語、聯想力。

開場時，曾國城請八位參賽者以「我從政，我驕傲，但…」起頭，分享從政心得。陳紫渝說：「我從政，我驕傲，但我不是全國地區的里長！」她說，她常接到各地里民打電話來找她協助，一細問里民的所在地址，竟在桃園市中壢區永福里，非她所服務的新北市永和區永福里，原來全國各縣市不只一個永福里。製作團隊更補充全國有六個永福里，分別座落在台北市士林區，新北市三重區和永和區，桃園市中壢區和大溪區，以及彰化縣彰化市。

里長何芝寧則說：「我從政，我驕傲，但見人要笑，沒依靠；做事辛苦，沒人知道；再次出征，我不要！」讓曾國城為之一愣，趕緊邊肯定她順口溜很厲害，邊鼓勵她：「我希望你的熱情不要被澆熄了。」

在第一關考驗參賽者對圖像的解讀能力及成語敏銳度的「畫中有話2.0」中，陳紫渝仔細觀察題目中的斗大的海字，海的上方再以波浪式漂出「呂藍何漢曹韓張鐵」八個字，表示：「我看到八個字漂在海上」，於是寫下「八仙過海」，博學多聞的曾國城更直接說出八仙的名字「呂洞賓、藍采和、何仙姑、漢鍾離、曹國舅、韓湘子、鐵拐李和張果老！」博得滿堂彩。陳紫渝更是首開紅盤，奪下第一關唯一一位大滿貫，讓曾國城大為讚賞。