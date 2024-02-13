台德混血YouTuber唄姬有著甜美外型和火辣身材，活潑開朗的個性，讓她深受粉絲喜愛。去年春節她特地去西門町訂製旗袍，影片分享到網路上，性感可愛的造型，獲得網友超高評價，延續去年的熱度，唄姬今年再度訂製一套新的旗袍和粉絲分享，和去年相比，多了點成熟的感覺，性感美照曝光後，被分享到PTT，讓鄉民激動喊「有夠頂！」

近日唄姬應景的PO出很有年味的旗袍2.0版本，她穿著黑白花紋的旗袍，無袖設計，胸口旗袍扣小鏤空設計，讓雪白肌膚若隱若現，超合身短裙設計，展露出完美曲線，側邊高衩設計露出雪白美腿，和去年可愛風格相比，今年則是變得更加成熟性感，展現唄姬多變的一面，一張拿著紅包從側面拍攝的照片，讓網友大讚「看看這個腰身，真的做好口碑的。」

唄姬也在自己YouTuber頻道分享到西門町訂做旗袍的影片，在老闆仔細量三圍時，唄姬還特地脫掉外褲，露出裡面緊身褲給老闆量，貝姬自信表示自己今年很認真在練臀部。而唄姬也和粉絲祝賀「祝各位口貝們新年快樂！刮刮樂龍中獎，甄嬛傳都順利錯過甘露寺，每年去找獅子林阿姨已經變成定番了」。

唄姬旗袍2.0造型曝光後，除了受到粉絲誇讚外，美照也被轉發到PTT，貼文問「唄姬旗袍2.0，今年鄉民給幾分？」讓鄉民紛紛大讚「100分」、「唄姬我愛你」、「好耶 唄姬旗袍2.0」、「超頂！超婆！」、「唄姬我婆，盆滿缽滿」、「最適合穿旗袍的女人之一」、「高級臉正確用法」、「唄姬極品」、「專注看鏡頭的時候眼神很電」、「不開口無敵」。