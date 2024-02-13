知名連鎖麵包店「創盛號」靠著主打的羅宋麵包吸引不少忠實粉絲，不過繼去年爆發倒店潮後，創盛號近日又驚傳倒閉。根據公司內部信，由於門市虧損嚴重，創盛號截至年前欠債高達5、6千萬，只能放棄經營，7間街邊店、百貨店營業到初二（11日）後全數結束營業，僅石牌、大江、三重門市轉讓至其他公司。

創盛號近日發出公司內部信，由於2年來出現管理問題、門市嚴重虧損、物料大漲墊高成本等意外，創盛號始終無法補平虧損，截至年前借貸金額高達5、6千萬，主管們也已經數月沒有正常領薪，甚至連除夕夜身上都沒有現金，「所以我們真的必須止血，放棄經營」。

創盛號指出，旗下新泰店、富國店、雙連店、微風南京店、微風北車店以及微風北車捲捲人生、中友百貨捲捲人生營業到初二後全數結束營業，石牌、大江、三重門市因有其他公司有意接手，因此無條件轉讓；創盛號強調，公司將協助推派同仁代表，向勞工局提出「政府代墊薪資」、給予非自願離職單，供同仁辦理相關補助。

創盛號表示，因為太多的意外與人為因素，讓公司瞬間跌入谷底，讓公司內部負債到無法營運與生活，「營收光給付利息都不夠支付薪資與貸款，動產與不動產均設定抵押也因繳不出貸款準備被拍賣」，因此只能忍痛放棄、依法處理債務問題，「最後真心祝福大家未來能夠更好！保重！對不起！」