春節連假到越南富國島旅遊，有台灣旅客在當地慘遭丟包，觀光署表示雙方達成協議，旅客將在13日、14日兩天返國，13日傍晚搭機返台旅客表示，在越南富國島的飯店、飲食、行程都有問題，回台將聯合透過法律途徑求償。

農曆春節連假到越南富國島旅遊，有台灣旅客在當地慘遭丟包，觀光署表示雙方達成協議，旅客將在13日、14日兩天返國，13日傍晚搭機返台旅客表示，在越南富國島的飯店、飲食、行程都有問題，回台將聯合透過法律途徑求償。（陳麒全攝）

交通部觀光署13日表示，美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，共4航班790人，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客糾紛。本案共4個地接社，其中1個地接社因發出公告，額外向旅客收費引起紛爭，造成旅客行程中斷。

農曆春節連假到越南富國島旅遊，有台灣旅客在當地慘遭丟包，觀光署表示雙方達成協議，旅客將在13日、14日兩天返國，13日傍晚搭機返台旅客表示，在越南富國島的飯店、飲食、行程都有問題，回台將聯合透過法律途徑求償。圖為旅客楊小姐（左）與 部落客「段段-LindaTuan」（右）。（陳麒全攝）

農曆春節連假到越南富國島旅遊，有台灣旅客在當地慘遭丟包，觀光署表示雙方達成協議，旅客將在13日、14日兩天返國，13日傍晚搭機返台旅客表示，在越南富國島的飯店、飲食、行程都有問題，回台將聯合透過法律途徑求償。（陳麒全攝）

慘遭丟包部分旅客結束行程，13日搭乘越竹航空QH9564班機，於傍晚5時4分抵達桃園國際機場，旅客楊小姐表示，原本安排好的行程，在當地問題不斷，不是房間數不夠，就是根本訂錯，但年代旅遊與當地地接旅行社只會相互推卸責任，完全未處理發生的問題，直到新聞報導後，旅行社才出來進行後續處置，目前已收集相關資料，回台後將透過法律途徑向旅行社求償。

農曆春節連假到越南富國島旅遊，有台灣旅客在當地慘遭丟包，參加跟團旅遊旅客，因行程問題多，最後決定把跟團旅行當自由行來玩，雖然還是玩得很開心，但決定回台後向旅行社求償。（陳麒全攝）

部落客「段段-LindaTuan」指出，他們是一群好友扶老攜幼出國旅行，沒想到在當地第一天，餐飲、行程就出了問題，連最基本的住宿都是狀況百出，甚至都已經抵達飯店大廳，才發現旅行社根本沒有訂到房，只好自己另外再找飯店才有地方住，一行人最後決定把跟團旅行當自由行來玩，雖然還是玩得很開心，但決定回台後向旅行社求償。

旅客楊先生表示，與友人從半年前就規劃越南芽莊之旅，但直到今年一月旅行社才表示芽莊行程已客滿，建議改往富國島行程，沒想到不但沒有台灣導遊陪同，到了當地更是一問三不知，門票、交通、飲食通通有問題，「實在太誇張了」，已串聯有相關遭遇的團員，在返台後提起法律訴訟求償。

觀光署指出，經協調雙方雖恢復行程，但已中斷1到2天行程影響旅客。觀光署及中華民國旅行業品質保障協會請旅客將所有消費爭議於回國後處理。觀光署表示，事件所涉航班，共分4班班機回台，包括13日1班（154人）、14日3班（613人）。針對14日其中2班均已付款會如期飛回台灣外，另有1班越竹航空（165人，含在613人內），經美加國際旅行社與越竹航空協調後，已將照常起飛，全部航班將如期飛回台灣。

觀光署將全力維護消費者權益，涉及消費爭議部分，觀光署已請品保協會成立專案小組協助旅客；至於旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署將蒐集具體事證積極查察。品保協會將於15日開始接受申訴。