明天大年初五是7天春節連假最後一天，高速公路局預估國道11路重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道北向、國5北向用路人在早上9時前出發，節省寶貴時間。

高公局指出，今天大年初四國道開始壅塞，包括國1北向苗栗至湖口、豐原至后里、西螺服務區至員林、民雄至斗南、岡山至路竹；國3北向關西服務區至大溪、後龍至西濱、沙鹿至大甲、斗六至名間；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車大致正常。

高公局統計今日截至晚間6時，國道交通量為96.8百萬車公里，預估今日交通量為133百萬車公里，仍在預期範圍。

明日2月14日為大年初五，也是連假最後一天，高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

初五國道管制措施。（高公局提供／蔡亞樺台北傳真）

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施，包括中午12時至深夜12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。