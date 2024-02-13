總統當選人賴清德13日下午抵達台南市新營太子宮參拜祈福並發放紅包，吸引大批民眾到場排隊，2000個紅包半小時內就被索取一空。（洪榮志攝）

總統當選人賴清德13日下午抵達台南市新營太子宮參拜祈福並發放紅包，吸引大批民眾到場排隊，2000個紅包半小時內就發鎮。太子宮主委許清標特地贈送1頂繡有「總統賴清德」字樣的「中壇元帥」帽子，賴清德也當場戴上，現場氣氛熱烈。

下午4點多，賴清德在台南市長黃偉哲、立委賴惠員及林俊憲、民進黨台南市黨部主委潘新傳，以及市議員沈家鳳、陳秋宏、王宣貿等人的陪同下抵達新營太子宮時，現場民眾已從廟口排到停車場，還繞了好幾個彎。賴清德等人除共同祈願國泰民安、市運昌榮，也祝福大家在新的一年身體健康，家庭幸福美滿，龍年行大運。

賴清德表示，這次回來參拜中壇元帥，祈求國泰民安，同時也回來叩謝神恩，答謝太子爺保佑，讓他在這場選舉中，可以平安順利圓滿成功，高票當選，更感謝廣大的台南市民，對他的疼惜和支持，不只感謝大家對他的支持，還感謝大家對台南6席立委的支持，在新的一年，也祝大家龍年行大運。

許清標指出，先前曾經贈送一頂繡有副總統的帽子給賴清德，並預祝他步步高升，果然當選高升總統，因此他特別準備這頂「總統帽」給準總統賴清德，並祝福政躬康泰。