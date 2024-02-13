不少媳婦過年不願返鄉，因為會遭婆家百般刁難、壓榨，近日就有一名媳婦，包紅包給婆婆，但打開一看只包一張百元鈔，貼文曝光後網友反應意外一面倒砲轟原PO不可取，還不如不要包。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示剛剛拿了100元給巫婆，自己能給的就這麼多，還不忘祝福大家新年快樂。透過照片可以看到，紅包袋中只有一張百元新鈔。

媳婦刻意包100元紅包給婆婆，遭網友砲轟行為惡劣，不要包都好得多。(圖／臉書社團毒姑九賤婆媳討論區)

少部分網友笑著留言：「妳很敢耶」、「幹得漂亮」、「本就該如此，各自父母各自處理就可」、「我連包都懶得包」、「真的盡孝道了，很懂事」、「看來深受婆婆虐待啊」。

但超過八成網友砲轟原PO行為不可取：「不喜歡婆婆不要有交集就好，實在不懂為何要主動挑釁」、「這種就是整天罵人巫婆毒姑，結果自己才是惡媳婦的人」、「包100不如不要包，還故意包單數，有夠惡劣」、「希望妳的老公也同樣包給妳媽媽100元，再看妳媽媽當下什麼臉色」、「100就不要包了，落人口舌啊」、「這種行為就算妳有理也會變無理」、「有必要做成這樣嗎」、「只會顯出妳很沒格調，想表達妳的不滿也順便low了自己」、「證明惡媳婦跟惡婆婆一樣討人厭」。