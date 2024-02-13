晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

網紅「晚安小雞」昨天（12日）晚間，疑似在柬埔寨西港凱博園區直播時，疑似遭到毆打，不過當地警方至今未接獲報案。而當地西港省長郭宗朗今天（13日）傍晚在臉書公布照片，呼籲大家協尋「晚安小雞」的下落。

根據媒體《中央社》報導，這名網紅「晚安小雞」昨天晚間疑似在柬埔寨施亞努港的凱博園區直播，疑似遭暴打後失聯。而今天下午3時許，晚安小雞再次開直播並表示他遭持槍人綁住，已經逃出來。

內政部警政署刑事警察局迄今尚未接獲「晚安小雞」本人或親友報案；不過駐越南聯絡官已於今天上午向柬國通報相關訊息。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）於當地時間13日下午4時30分左右在個人臉書（Facebook）上公布4張「晚安小雞」的照片，內容提及，「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝」。

西港當地人士向媒體《中央社》表示，凱博園區是可以自由進出的園區，與當地其他管制進出的園區不同。不過，這些園區裡面通常都有保全看守，旅客恣意拍攝、直播將為人身安全帶來風險。