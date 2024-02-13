準副總統蕭美琴是知名的愛貓人士，從過去在台擔任立委，到赴美擔任駐美大使、返國參選副總統，都把毛小孩帶在身邊，有媒體訪問寵物溝通師，從寵物溝通的角度了解蕭美琴的４隻貓在想甚麼，雖然未有太多對話，但透過貓咪視角呈現出兩個畫面，一是屋內充滿柔和的燈光，二是最胖的貓好像很擔心飼主，害怕看不到這位女子。

蕭美琴去年11月返台參選時，曾在臉書曬出4隻貓咪的照片，選戰期間也曾在「戰貓喵喵喵」節目中，介紹來自不同地方的4隻毛小孩：老大是Princess、公主貓，脾氣最壞、不愛跟人相處的公主；臉上很花、看起來嘴巴很髒的花貓阿花，被畫成競選小物標誌時也被黨秘書長說過太花，但其實貓咪本人的花紋更花；Tiger是典型的台灣虎斑貓；Fluffy體型很大、將近10公斤。

《ETtoday新聞雲》年前專訪寵物溝通師楊瑾玹，想透過寵物溝通角度認識蕭美琴的的四隻貓。楊瑾玹表示，在缺少飼主事先與4隻貓溝通的情況下，她與4隻貓在3個不同時段進行了溝通，這3次溝通中，4隻貓似乎不太想理她，也沒有說太多話，但牠們卻呈現了兩個清晰的畫面：「第一個畫面是，透過貓咪視角，像是在屋內的櫃子上，屋內充滿了柔和的昏暗燈光，只有一盞溫暖的黃色立燈開著」，對於屋內昏暗的原因，貓咪回答「她就喜歡呀！」

楊瑾玹指出，「第二個畫面是，她看到一個女子坐在沙發或床上，表情顯得不舒服，雙手緊緊抱著自己的肚子，她能感受到4隻貓中最胖的那一隻，心裡感到難過，甚至流下了眼淚，也害怕再也看不到這位女子。」