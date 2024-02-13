遇到感情不順遂時，如果身邊有愛情軍師，從旁出策拿主意，當事人肯定能撥開愛情的迷霧，減少痛苦和傷害，《搜狐網》分享3星座女最有這方面的天份，能為朋友解析複雜的愛情習題。

▌第3名：射手座

射手女對玩樂很感興趣，從來不在意別人的戀情，但是當朋友愛情遇到難題，並向她們吐露心事時，她們二話不說，會馬上抽出時間和精力去研究，射手女不研究則已，一研究肯定很用力，在她們眼裡，好的男人才值得交往，不好的男人就得馬上斷，畢竟長痛不如短痛。

▌ 第2名：天蠍座

女人第六感很強，而天蠍女第六感更強，她們會細心觀察對方，在最短時間內看透對方，做出精準判斷，但是她們個性比較冷淡，即使知道朋友感情出問題，也很少會說出來，除非好友主動求救，她們才會一五一十說出來，她們分析愛情非常精闢，說得頭頭是道，是很好的愛情軍師。

第1名：摩羯座

摩羯女很理智，對待好朋友，她們說話從來不會拐彎抹角，總是有什麼說什麼，如果朋友向自己尋求愛情解方，她們會坦誠相告，倘若朋友的男朋友夠好，也許沒什麼大礙，如果對方男朋友不好，摩羯女肯定要出手拆散他們，不讓自己的朋友受傷。