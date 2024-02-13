苗栗縣竹南火車站對面的一間超商，今天（13日）一名印尼籍移工突然闖進櫃台強抱挾持女店員，嚇得女店員崩潰大哭不斷尖叫，還好當時很多熱心民眾趕緊上前將男子拉開，並同步報警處理。

據了解，案發地點位在竹南火車站對面的超商天文門市，從社群媒體《黑色豪門企業》流出的影片可以看到，戴黑帽黑口罩的黑衣男光天化日之下從後方擒抱女店員，嚇得女店員嚎啕大哭不斷掙扎，雖然許多民眾上前喝斥要他放開，但黑衣男始終不肯放手。

這名移工被趕來的警員壓制逮捕。（翻攝畫面）

轄區竹南分局獲報，迅速派線上多名警力前往，警民合作將滋事的男子壓制帶回派出所偵訊。根據警方調查，挾持女店員的男子是沙姓印尼籍移工（25歲），他供稱因遭騙從南部北上至苗栗，心情不好才會做出脫序行為。

根據網路上有網友質疑他嗑藥，警方表示沙男並無毒物及酒精反應，而移工被捕後身體不適，在竹南派出所稍作休息，隨後轉送醫院就醫。警方初步了解，該移工不是為了搶劫，心情不好跟女店員也沒有直接關係，全案將依妨害自由送辦，詳細事發原因仍待警方調查釐清。