許多人春節連假期間，都會和親戚聚餐、團圓。一位網友近日發現，爸媽當醫生、台大熱門科系畢業的表弟已經年滿三十，至今卻一直啃老不工作，還自豪的說「我不偷不搶，無不良嗜好」，認為只要過普通生活、不亂花費就不用出門工作，讓他忍不住發問，「啃老是不是真的是未來」，貼文曝光後引發熱議，許多內行人分析，他的表弟其實根本是富二代，只要不染上黃賭毒或是亂創業虧空家產，就是好事。

原PO在PTT發文表示，年滿三十的表弟爸媽是醫生、自己也是台大熱門科系畢業，家教良好、講話有邏輯，還會幫忙家人規劃旅遊行程，卻選擇一直啃老至今，被問到為何不工作時，表弟總是回答「我不偷不搶，無不良嗜好」，覺得只要自己過普通生活、不亂花錢，就可以不用出去外面工作。

原PO坦言，他仔細思考後只能認同表弟的說法，因為醫生收入高於一般人平均值的2至3倍，「他只要學怎麼理財花錢就好，三觀正常情況下，根本就啃老過一生」，最後也忍不住上網詢問，「現在人都少子化，啃老是不是未來主流？有沒有八卦？」

對此，許多內行人紛紛回應，「富家子弟幹嘛不啃老，不然要去創業敗光家產」、「富二代不偷不搶不吸毒就很棒了」、「你弟的工作就是家管啊」、「這叫富二代不是啃老」、「沒不良嗜好，會幫爸媽做事，不用出去看人臉色或被騙，這對本人和爸媽都好事啊」、「富二代最安全是吃喝玩樂啃老，最敗家是黃賭毒創業」、「你一定沒看過那種跟父母挖錢創業虧光無限循環的富X代，根本是比吸毒還可怕的敗家仔」。

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