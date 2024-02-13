國民黨新科立委李彥秀重返國會，喜迎大選後首個新年，也與久違的親朋好友團圓相見歡。李彥秀分享她與丈夫侯冠群及演藝圈資深女神歸亞蕾、張琍敏聚餐，彼此關係深厚。她提到公公金滔曾與張琍敏演螢幕情侶，更揭露當年瓊瑤電影《深情比酒濃》歸亞蕾抱著1歲侯冠群的畫面。

「前天，我和冠群，與亞蕾、琍敏姐幾位超級好朋友團聚用餐。」李彥秀今(13日)在臉書發文提到，許久不見的好友相聚，難免話當年。「這才知道，亞蕾、琍敏姐（兩位都是彥秀的長輩，但是，看起來實在好年輕，只能叫姐）與冠群家族的關係超級深厚。」

李彥秀指出，「1972年，琍敏姐與冠群的父親金滔，在中視連續劇《家有嬌妻》飾演螢幕情侶，不僅一拍就是五年，還曾創造35％的超高收視率，劇中可愛又憨傻的小迷糊『嬌嬌』惹人喜愛，『小迷糊』因此成了琍敏姐歷久不衰的稱號！」

「而亞蕾姐與冠群的緣分更早！」李彥秀表示，「1966年，改編自瓊瑤小說《六個夢》中《深情比酒濃》，是我公公金滔主演的第一部電影，女主角就是亞蕾姐。其中一場會客探監的劇情更是賺人熱淚，亞蕾姐手上抱著哭鬧的小孩更是搶戲，哭得渾然天成、毫不做作。半世紀過去了，亞蕾姐一樣美麗動人，公公金滔也演活了瓊瑤筆下的宋廣楠。那讓大家猜猜看，那個超級搶鏡的哭鬧小孩是誰呢？答案就在留言區唷！」

李彥秀在留言區揭曉答案：「亞蕾姐手上抱的是一歲的冠群，而對手戲就是男主角、就是冠群的爸爸金滔。」

網友直呼「亞蕾年輕貌美，一歲冠群胖嘟嘟的好可愛」、「怎麼那麼會演呢冠群小弟弟」、「可愛的小冠群！」、「金滔好帥！」