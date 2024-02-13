今（13日）大年初四是傳統迎財神的日子。大樂透在春節期間買氣紅不讓，已經開出2次頭獎，今晚頭獎獎金上看1.1億元。百萬「春節大紅包」還有205組，今日繼續加開。最新獎號已經出爐，快來對獎！
大樂透第113000018期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為02、03、06、39、44、47，特別號為34。
春節大紅包今晚開出獎號為：05、07、16、21、22、26、31、33、42。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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