2024亞洲羽球團體錦標賽13日於馬來西亞雪蘭莪州沙亞南展開，首日中華隊由男團打頭陣，在東京奧運金牌男雙組合李洋／王齊麟助威下，5比0輕取哈薩克，收下小組賽首場勝利。

亞團賽4強隊伍可獲得湯優盃世界羽球團體錦標賽參賽資格，本屆賽事男團15隊參賽、女團11隊，各分成4組進行小組單循環賽，分組前二晉級8強，男團中華隊與哈薩克、汶萊及地主馬來西亞分在B組，女團則和新加坡、日本在Z組，寶島兩位單打名將男單周天成和女單戴資穎這次都未參加。

雖然男單少了周天成，不過13日小組賽首戰實力有段差距的哈薩克，中華隊5點比賽都贏得相當輕鬆，第1點單打世界第21林俊易21比16、21比15擊敗哈薩克男單世界排名最高的帕納林（Dmitriy Panarin，74名），第2點單打王子維21比6、21比13輕取庫瑪托夫（Khaitmurat Kulmatov），第3點單打李佳豪21比7、21比8再挫塔吉布拉耶夫（Makhsut Tadzhibullaev），也確定中華隊的勝利。

小組賽階段在勝負已定後仍須打完5點賽事，無關勝負的第4點雙打，李哲輝／楊博軒以兩個21比11解決庫瑪托夫／帕納林，壓軸的李洋／王齊麟僅花18分鐘便以21比7、21比5結束比賽。

14日上午9點中華隊女團出賽，由許玟琪、白馭珀領銜面對新加坡，下午5點男團中華隊對壘汶萊。