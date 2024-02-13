桃園機場昨天（12日）下午3時許，發生一起旅客登機後大鬧的離譜行為，2名香港旅客在登機後，居然在飛機上大吵大鬧，甚至大喊「我是天主聖母瑪利亞」、「總統蔡英文竟敢不親自接待」等字語，最後在桃機航警局強制介入下，將兩人帶離飛機，這航班才順利飛離機場，飛往目的地香港。

據了解，這航班是香港快運航空UO-107班機，原定昨天下午2時許，從桃園機場起飛前往香港，沒想到機上2名香港旅客，突然情緒不穩，在飛機上用粵語對著空服人員咆哮，還說行李被偷毀損之類，甚至大喊自稱是聖母瑪利亞，此行為讓飛機航班當場延誤1個多小時。

該航班機長考慮飛航安全，表明拒載2名香港旅客，但2人堅持不肯下機，經多次勸說無效，直接通報航警局上機處理。航警局警員於下午3點5分獲報趕抵，發現鬧事的是一對中年男女，經座艙長宣讀拒載事由，將2人強行帶離機艙，並辦理退關事宜。